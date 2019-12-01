Ultiman a tiros a un hombre en la Gertrudis Bocanegra de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 13:09:40

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en la colonia Gertrudis Sánchez de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle 5 de Febrero de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.