Exsecretario de seguridad de Michoacán y exfuncionario de finanzas, prófugos en Argentina y EEUU por trama de Silvano Aureoles: Busca FGR su extradición

Morelia, Mich., a 13 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República confirmó la localización en el extranjero de dos exfuncionarios clave del gobierno de Michoacán, quienes se encuentran prófugos de la justicia mexicana por su presunta participación en la trama de desvío de recursos atribuida al exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

Se trata de Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública del estado, ubicado en Estados Unidos, y de Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal, localizado en Argentina.

Operadores clave del esquema

De acuerdo con la investigación federal, ambos exservidores públicos habrían sido operadores estratégicos en un esquema que provocó un daño patrimonial superior a los 3 mil millones de pesos, principalmente a través de contratos inflados y adjudicaciones irregulares para la construcción de cuarteles policiales en Michoacán.

La FGR sostiene que dichos proyectos fueron utilizados como fachada para desviar recursos públicos, canalizados mediante empresas intermediarias y operaciones financieras que hoy son objeto de indagatorias por delitos federales.

Entre los delitos que se les imputan destacan peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.

Extradición en marcha

La Fiscalía General de la República informó que ya fueron activados los mecanismos de cooperación internacionaly se presentaron solicitudes formales de extradición ante los gobiernos de Estados Unidos y Argentina, conforme a los tratados vigentes.

Fuentes federales precisaron que ambos prófugos ya están plenamente ubicados, por lo que el proceso se encuentra ahora en una fase legal y diplomática, no de localización.

Pese a estos avances, Silvano Aureoles Conejo continúa prófugo, con una orden de aprehensión vigente y señalado como pieza central del entramado financiero investigado durante su administración estatal.

Hasta el momento, cuatro personas vinculadas a este mismo caso ya fueron detenidas en México, mientras las autoridades federales mantienen abiertas otras líneas de investigación.

La localización de Israel Patrón Reyes y Guillermo Loaiza Gómez confirma que la investigación traspasó las fronteras nacionales y que el cerco judicial comienza a cerrarse sobre el círculo más cercano del exmandatario.