Asesinan a una adolescente en una tienda de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 13:06:56
Uruapan, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- Un par de facinerosos asesinaron a una adolescente que atendía una tienda de abarrotes en la colonia 28 de Octubre de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que en una tienda ubicada en la esquina de la calle República de Cuba y Jesús Díaz de la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal quienes encontraron sin vida a la joven, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona, la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y cuyos restos fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que testigos indicaron que los delincuentes llegaron a asaltar la tienda y al huir mataron a la adolescente, hechos que ya son investigados.

