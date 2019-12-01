Ultiman a tiros a un hombre en el centro de Paracho, Michoacán 

Ultiman a tiros a un hombre en el centro de Paracho, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 16:33:47
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Paracho, Michoacán, a 5 de julio de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del Centro de esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Aldama y Juan Delgado, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Manuel V., de 59 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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