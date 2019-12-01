App 911 Michoacán se actualiza y ahora detectará llamadas de extorsión en tiempo real

Morelia, Michoacán, a 5 de julio de 2026.- Como parte de la estrategia para prevenir el delito de extorsión y proteger el patrimonio de la población, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incorporó una nueva función en la aplicación 911 Michoacán que alerta a las y los usuarios cuando reciben una llamada proveniente de un número relacionado con posibles intentos de extorsión.

Esta herramienta identifica en tiempo real las llamadas entrantes provenientes de números registrados en la base de datos compartida por los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Región Occidente, integrada por Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Colima y Nayarit. Al detectarse una coincidencia, la aplicación muestra una alerta preventiva en la pantalla del teléfono móvil.

Con esta actualización, la ciudadanía podrá reconocer oportunamente una posible llamada fraudulenta y actuar de manera preventiva para evitar proporcionar información personal, realizar depósitos o transferencias, así como reportar el hecho mediante la línea de Denuncia Anónima 089.

La SSP invita a la población a descargar y mantener actualizada la App 911 Michoacán, disponible para Android e iOS. Es una plataforma gratuita que además permite reportar emergencias, compartir la ubicación en tiempo real y acceder a diversas herramientas orientadas a fortalecer la seguridad de las y los michoacanos.