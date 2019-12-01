Emboscan a elemento de la Policía Municipal en Apatzingán; no sobrevivió

Emboscan a elemento de la Policía Municipal en Apatzingán; no sobrevivió
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 13:51:45
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Apatzingán, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Un elemento de la Policía Municipal de Apatzingán murió este domingo luego de ser atacado a balazos cuando regresaba a su domicilio tras concluir su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial circulaba en su camioneta por calles de la colonia Lázaro Cárdenas del Río cuando fue interceptado y agredido con disparos. A consecuencia de las heridas, perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste en las inmediaciones del mercadito del "Ahuate".

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al agente al hospital del ISSSTE, donde el personal médico intentó salvarle la vida; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima fue identificada como Rodolfo, elemento activo de la Policía Municipal de Apatzingán, quien había salido de turno y se dirigía a su vivienda al momento de la agresión.

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el móvil del ataque, así como dar con los responsables.

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