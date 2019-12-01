Accidente vehicular en la autopista Siglo XXI deja dos fallecidos y siete heridos a la altura de Arteaga, Michoacán

Accidente vehicular en la autopista Siglo XXI deja dos fallecidos y siete heridos a la altura de Arteaga, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 15:43:56
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Arteaga, Michoacán, a 5 de julio de 2026.- Un saldo de dos personas muertas y siete heridas, fue el que dejó el choque de una camioneta, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 195, tramo Las Cañas-Lázaro Cárdenas, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a siete personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de dos más.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento de los cuerpos e iniciaron las indagatorias correspondientes.

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