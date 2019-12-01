Identifican cuerpo de ingeniero desaparecido hace cinco meses en Concordia Sinaloa; suman 11 víctimas del mismo día

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 08:32:03

Concordia, Sinaloa, 05 de julio de 2026.- A más de cinco meses de su desaparición, fue identificado Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años y originario de Oaxaca, quien fue privado de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia.

De acuerdo con la información disponible, el joven esperaba transporte sobre la carretera Mazatlán–Durango cuando fue interceptado por hombres armados. Al momento de los hechos mantenía una llamada telefónica con su novia.

Su desaparición ocurrió aproximadamente una hora después de la privación de la libertad de diez trabajadores mineros en un fraccionamiento de la cabecera municipal. Aunque ambos casos ocurrieron por separado, las investigaciones los relacionan con el mismo grupo delictivo.

Con la identificación de Pablo Osorio Sánchez, suman 11 las víctimas de los hechos registrados ese 23 de enero en Concordia. De ellas, únicamente Antonio Esparza Yáñez continúa sin ser localizado, mientras que el resto ya ha sido identificado.

Familiares del joven informaron que el velorio se llevará a cabo este sábado 4 de julio y que la misa de cuerpo presente se celebrará el domingo 5 de julio.