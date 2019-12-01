Se saturan Zócalo y Ángel de la Independencia previo al encuentro entre México e Inglaterra

Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- La respuesta de la afición mexicana superó la capacidad de los principales puntos de reunión habilitados para seguir el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, luego de que el Gobierno de la Ciudad de México informara que tanto el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino como la zona del Ángel de la Independencia alcanzaron el aforo máximo.

Ante la gran concentración de personas, las autoridades capitalinas exhortaron a quienes aún buscan un lugar para disfrutar del encuentro a dirigirse a alguna de las 62 pantallas colocadas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad y sobre Paseo de la Reforma.

El objetivo es distribuir a los asistentes y evitar aglomeraciones en las zonas que ya registran lleno total, además de permitir que más aficionados puedan seguir el partido en un ambiente seguro.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró el llamado a atender las indicaciones del personal de seguridad y protección civil para mantener el orden durante el desarrollo del evento deportivo.