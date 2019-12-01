Miguel “N” y Diego “N” sentenciados a más de 77 años de prisión por desaparición agravada y robos cometidos en Ezequiel Montes

Miguel “N” y Diego “N” sentenciados a más de 77 años de prisión por desaparición agravada y robos cometidos en Ezequiel Montes
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 18:41:18
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Querétaro, Querétaro, a 5 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria en contra de Miguel “N” y Diego “N” por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada, robo específico a casa habitación y robo específico calificado, hechos ocurridos en el municipio de Ezequiel Montes.

De acuerdo con la investigación, entre el 22 y 23 de marzo de 2024 los ahora sentenciados ingresaron al domicilio de una víctima en la comunidad de Bernal, donde la privaron de su libertad y se apoderaron de diversos bienes, así como de una camioneta. Posteriormente ocultaron su paradero y, ocho días después, la persona fue localizada sin vida en una zona cerril de la comunidad de El Jagüey. Asimismo, el 22 de abril de 2024 ambos participaron en un robo con violencia cometido en una miscelánea de Ezequiel Montes, donde mediante el uso de un arma de fuego despojaron a la víctima de dinero en efectivo y un teléfono celular.

La audiencia de juicio inició el 3 de junio de 2026 y, una vez desahogadas las pruebas presentadas por esta Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio el 8 de junio.

Como resultado, se impuso a cada uno de los sentenciados una pena de 77 años y 3 meses de prisión, así como una multa superior a 1 millón de pesos. Además, deberán cubrir el pago de indemnización por muerte, daño psicológico y daño moral a favor de las víctimas indirectas, así como la reparación correspondiente derivada del robo cometido en agravio de la segunda víctima, incluyendo la restitución del teléfono celular sustraído.

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