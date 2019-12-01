Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 13:51:31

Apatzingán, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Apatzingán. Las autoridades ya investigan el hecho para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas sobre un ataque armado contra una persona en la calle Constitución de 1814, ubicada en la mencionada colonia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes encontraron a un hombre sin vida, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, identificado como Juan “N”.

La víctima presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego. Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos correspondientes.