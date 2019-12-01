Apatzingán, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- Un menor de 12 años perdió la vida luego de chocar la motocicleta en la que viajaba contra un vehículo cuyo conductor escapó del lugar.El accidente ocurrió en la avenida 22 de Octubre, en la colonia La Palillera, donde autoridades policiacas recibieron el reporte de un percance vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes encontraron al menor sin vida y una motocicleta cerca de él, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). De acuerdo con la información disponible, el conductor del otro vehículo involucrado se dio a la fuga y hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre su paradero.