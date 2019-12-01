Ultiman a tiros a un campesino en la colonia Generalísimo Morelos de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:34:44
Zamora, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- Un trabajador del campo murió de forma inmediata, al sufrir una agresión armada cuando caminaba por las calles de la colonia Generalísimo Morelos, autoridades de la FGE ya investigan el hecho.

En cuanto a lo ocurrido se informó que aproximadamente a las 05:15 horas de este viernes, en el 911 recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la calle 30 de Septiembre casi esquina con la Avenida Juárez Poniente. 

Uniformados de la DSPM y Guardia Civil, acudieron al verificar el reporte, localizando sobre la cinta asfáltica a un masculino con diversas lesiones de bala en su humanidad.

De inmediato solicitaron al C5 SITEC el apoyo de una unidad prehospitalaria, dándose cita minutos después paramédicos de Rescate, quienes revisaron al joven, pero este se encontraba sin signos vitales.

La zona fue delimitada para evitar la contaminación de evidencias, mientras el fallecido fue identificado con el nombre de Daniel Jesús V., R., de 32 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Salinas de Gortari.

Peritos Especializados en la Escena del crimen con el apoyo de Policías Ministeriales se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación y trasladar el cadáver al Semefo local.

