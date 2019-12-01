Ultiman a tiros a un automovilista en Uruapan, Michoacán

Ultiman a tiros a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 18:23:23
Uruapan, Michoacán.- 24 de enero de 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos cuado circulaba a bordo de su automóvil en la carretera Uruapan-Los Reyes.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la deferida vialidad, en las inmediaciones de la comunidad de San Lorenzo, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, mismo que estaba a bordo de un vehículo,  restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
