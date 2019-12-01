ICE priva de la vida a otra persona en Minneapolis, confirma jefe de Policía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 14:19:38

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 24 de enero 2026.- Agentes federales de migración ultimaron a otra persona durante las redadas ejecutadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Administración Trump, en la ciudad de Minneapolis, confirmó el jefe de policía Brian O´Hara.

A través de un video publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News, se puede observar a media docena o más de agentes enmascarados que rodean y someten a la víctima la cual se resiste en el suelo.

En un momento, uno de los uniformados parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro abra fuego contra el individuo.

La cadena NBC citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, quienes aseguraron que el hombre estaba armado.

En ese sentido, el gobernador del estado, Tim Walz, declaró en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca tras el tiroteo. Además, instó al presidente de Estados Unidos, a “poner fin a la represión”.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, escribió en su cuenta oficial de X.

A pesar de que el mandatario estatal no dio detalles del incidente, medios locales informaron que durante una manifestación contra la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), miles de ciudadanos salieron a las calles.

Las protestas estallaron el 7 de enero, cuando un integrante de la agencia federal mató a tiros a una mujer estadounidense identificada como Renee Good, de 37 años de edad.

Desde ese entonces, miembros de ICE se han enfrentado repetidamente a miembros de la comunidad y activistas que rastrean sus movimientos.