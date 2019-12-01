Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia

Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 13:45:59
Morelia, Michoacán, a 24 de enero 2026.- Como presuntos responsables del delito de extorsión cometido en agravio de un comerciante, fueron detenidos cinco elementos de la Guardia Civil de la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Al respecto se informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvo conocimiento mediante una denuncia ciudadana, de que elementos de la GC estaban extorsionador a un comerciante.

De inmediato se implementó un operativo en la zona de Torreón Nuevo, la cual arrojó como resultado la detención de cuatro hombres y una mujer elementos de la referida corporación.

Finalmente los presuntos, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

