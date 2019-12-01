Cae presunto homicida de familia de intérpretes de Congreso de Michoacán; fue capturado en Morelos

Cae presunto homicida de familia de intérpretes de Congreso de Michoacán; fue capturado en Morelos
24 de Enero de 2026
Morelia, Michoacán, a 24 de enero 2026.- Un sujeto que es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio, cometido en agravio de tres integrantes de una familia reportada como desaparecida en Morelia, fue aprehendido en el estado de Morelos por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el apoyo de las autoridades del estado de Morelos.

Sobre el particular se informó que como resultado de trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional, se logró identificar al imputado, quien tras la comisión del delito se trasladó al estado de Morelos con el propósito de evadir la acción de la justicia.

Derivado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable fue ubicado y asegurado en aquella entidad, quedando a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija de 12 años, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Su desaparición fue denunciada el 15 de enero de este año en la ciudad de Morelia; posteriormente, como parte de los actos de investigación, sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

