Hallan cuerpo sin vida en Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 15:58:44
Corregidora, Qro.- 24 de enero de 2025.- Elementos de la Policía Municipal de Corregidora, tomaron conocimiento de la localización del cuerpo sin vida de una persona Camino a Venegas a la altura de la Planta Tratadora Pueblito.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó que a un costado de la carpeta asfáltica, se encontraba el cuerpo de una persona, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes, al llegar, confirmaron que ya no tenía signos vitales.

De acuerdo a información extraoficial, el ahora occiso, tenía heridas aparentemente ocasionadas por atropellamiento, no obstante, será la autopsia, la que determine la causa de la muerte.

La zona fue acordonada y será esperó el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

