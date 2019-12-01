A proceso hombre sospechoso de homicidio de un bebé en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 13:48:58

Hermosillo, Sonora, a 24 de enero 2026.- Un hombre identificado como Julio y/o Julio César “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y homicidio infantil, en agravio de un bebé recién nacido y una mujer indígena de Los Altos, Chiapas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), el menor fue localizado con vida dentro de una bolsa en un campo agrícola de la costa de Hermosillo; sin embargo, perdió la vida horas después.

Según la imputación formulada por esta representación social, entre el 16 y el 19 de enero de 2026, Julio “N” ejerció actos de poder, control, violencia física y psicológica contra su pareja sentimental.

Las investigaciones de las autoridades determinaron que la madre del menor es una mujer indígena originaria de Los Altos de Chiapas, de lengua Tzeltal/Tzotzil, quien se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad, aislada de familiares y con escasos vínculos en Sonora, entre ellos su violentador.

De igual forma, la FGJ señaló que el acusado habría forzado un nacimiento prematuro al administrar a la mujer fármacos para interrumpir el embarazo.