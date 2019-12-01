A proceso hombre sospechoso de homicidio de un bebé en Sonora

A proceso hombre sospechoso de homicidio de un bebé en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 13:48:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Hermosillo, Sonora, a 24 de enero 2026.- Un hombre identificado como Julio y/o Julio César “N” fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y homicidio infantil, en agravio de un bebé recién nacido y una mujer indígena de Los Altos, Chiapas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), el menor fue localizado con vida dentro de una bolsa en un campo agrícola de la costa de Hermosillo; sin embargo, perdió la vida horas después.

Según la imputación formulada por esta representación social, entre el 16 y el 19 de enero de 2026, Julio “N” ejerció actos de poder, control, violencia física y psicológica contra su pareja sentimental.

Las investigaciones de las autoridades determinaron que la madre del menor es una mujer indígena originaria de Los Altos de Chiapas, de lengua Tzeltal/Tzotzil, quien se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad, aislada de familiares y con escasos vínculos en Sonora, entre ellos su violentador.

De igual forma, la FGJ señaló que el acusado habría forzado un nacimiento prematuro al administrar a la mujer fármacos para interrumpir el embarazo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen 6 presuntos extorsionadores en Iztapalapa; habrían agredido a una persona
A proceso hombre sospechoso de homicidio de un bebé en Sonora
Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia
Cae presunto homicida de familia de intérpretes de Congreso de Michoacán; fue capturado en Morelos
Más información de la categoria
ICE priva de la vida a otra persona en Minneapolis, confirma jefe de Policía
Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia
Cae presunto homicida de familia de intérpretes de Congreso de Michoacán; fue capturado en Morelos
Uruapan inicia 2026 bajo asedio: Violencia no da tregua pese a despliegue policial
Comentarios