Caen 6 presuntos extorsionadores en Iztapalapa; habrían agredido a una persona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 14:51:07

Ciudad de México, a 24 de enero 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), capturó a seis presuntos extorsionadores señalados por agredir a una persona de 59 años, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, durante un recorrido de vigilancia.

La información oficial indica que agentes intervinieron luego de observar una agresión en la esquina de Miguel Alemán y Licenciado Braulio Maldonado.

La víctima, denunció que los sujetos le exigieron dinero a cambio de no causarle daño, pero solo pudo darles una parte de los solicitado.

Tras una revisión preventiva, los oficiales aseguraron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares en posesión de los presuntos responsables, de 35, 25, 24, 19, 18 y 17 años, objetos que fueron reconocidos por el afectado.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.