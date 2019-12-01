Ultiman a tiros a un automovilista en Tangancícuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:25:04

Tangancícuaro, Michoacán, a 16 de julio 2026.- Un hombre que viajaba a bordo de una camioneta fueron ultimado a balazos con arma larga, la víctima esta en calidad de desconocido.

Respecto al hecho se conoció que al filo de las 07:10 horas de este jueves en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre una agresión armada en la carretera Patamban-La Cantera a la altura del crucero a Tengüecho.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil Municipal se movilizaron al lugar donde encontraron una camioneta Jeep Liberty color negro, con placas PTL-983-B de Michoacán con múltiples impactos, así como en el asiento del conductor un hombre ya sin signos vitales.

Los policías acordonaron la zona y notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado, por lo que más tarde llegaron Peritos Especializados en la Escena del Crimen y Policías Ministeriales para realizar las actuaciones correspondientes.

Respecto al fallecido se conoció que vestía playera, short y sudadera de color negro, cuyo cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Zamora para los estudios correspondientes y sea identificado.