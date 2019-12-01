Ultiman a tiros a tres jóvenes en Zamora, Michoacán

Ultiman a tiros a tres jóvenes en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 11:45:29
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Zamora, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- La manaña de este domingo fueron localizados sin vida tres jóvenes, los cuales presentaban huellas de violencia e impactos de proyectil de arma de fuego, autoridades de la FGE ya investigan el caso.

 

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 08:30 horas, en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre tres personas aparentemente sin vida en las inmediaciones del Fraccionamiento San Vicente.

 

Policías Municipales, Guardias Nacionales y Guardias Civiles llegaron al sitio y confirmaron el reporte por lo que acordonaron la zona, mientras paramédicos de Roa confirmaron el deceso de las víctimas.

 

Familiares de las víctimas los identificaron con los nombres de Jesús A., D., de 13 años de edad, Kevin Alexander C., A., de 19 años de edad y Jesus de aproximadamente 18 años de edad, todos vecinos de la colonia Salinas de Gortari.

 

Al sitio llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías de Investigación para llevar acabo las indagatorias correspondientes e iniciar la carpeta, así mismo los cuerpos fueron llevados al Semefo para los estudios correspondientes.

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