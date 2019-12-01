Reportan ataque contra elementos de Sedena en Salamanca; hay tres heridos

Reportan ataque contra elementos de Sedena en Salamanca; hay tres heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 23:00:51
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Salamanca, Guanajuato, 7 de noviembre de 2026.- Tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultaron heridos tras una agresión armada registrada la noche de este sábado en la comunidad de Valtierrilla, en el municipio de Salamanca.

El hecho ocurrió poco antes de las 20:00 horas, cuando los militares circulaban cerca del puente vehicular que conecta a las comunidades de Valtierrilla y Puerto Valle, donde presuntamente sujetos armados les cerraron el paso y comenzaron a disparar.

Tras el reporte de la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad se trasladaron al lugar para auxiliar a los uniformados y desplegar un operativo por tierra y aire para localizar a los responsables.

Asimismo, agentes de Investigación Criminal y peritos acudieron a la zona para recabar indicios e información que permita esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la agresión ni sobre los resultados del operativo.

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