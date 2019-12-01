Auto queda en pérdida total, al incendiarse en Paseo 5 de Febrero en Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 11:18:30

Querétaro, Qro a 08 de noviembre de 2026.- En pérdida total quedó un auto, luego de incendiarse la madrugada de este domingo, en carriles laterales de Paseo 5 de Febrero.

Fue a la altura de la colonia San Pablo, en donde el vehículo comenzó a incendiarse, por causas desconocidas, por lo que, rápidamente, se solicitó la intervención de los rescatistas.

Bomberos de Querétaro y Protección Civil, son quienes arribaron al lugar, para sofocar el incendio, el cual dejó en pérdida total el vehículo y afortunadamente, no dejó persona heridas.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento del incendio del vehículo.