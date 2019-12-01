Confirman identidad genética de Isidra N. y entregan sus restos a familiares; estaba desaparecida desde agosto y el responsable sería su nieto, ya detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 09:22:06

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmaron la identidad de Isidra “N”, quien fue reportada como desaparecida el 21 de agosto de 2026, luego de que los estudios de genética forense practicados a sus restos arrojaran resultados positivos.

Sobre el particular se informó que desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares activó los mecanismos de búsqueda correspondientes y desplegó labores de localización en diferentes puntos de Morelia, al tiempo que desarrolló actos de investigación para establecer su paradero.

Como resultado de las investigaciones, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de su nieto, Miguel “N”, quien fue detenido el pasado 25 de agosto, en cumplimiento a una orden de aprehensión, y conducido ante el Juez de Control que lo vinculó a proceso el día 27 de ese mismo mes.

Posteriormente, los estudios periciales realizados por personal especializado permitieron confirmar, mediante la comparativa genética con las muestras de referencia, la identidad de Isidra “N”.

Una vez concluidos los procedimientos correspondientes, sus restos fueron entregados a sus familiares, quienes recibieron el acompañamiento institucional durante este proceso.

La entrega de sus restos no significa que hayan concluido las acciones de búsqueda, localización y recuperación que aún pudieran estar pendientes. La FGE mantendrá su atención en estas labores y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y procurar justicia.