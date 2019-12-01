Comparte la GC claves para evitar que roben tu identidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 11:27:04

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- Contraseñas únicas, verificación en dos pasos y cuidar los códigos de acceso pueden cerrar la puerta a fraudes y engaños; WhatsApp, correo electrónico y redes sociales concentran fotografías, contactos, conversaciones y datos que pueden ser utilizados para hacerse pasar por ti. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llama a reforzar la seguridad de las cuentas digitales y adoptar medidas sencillas que dificulten el acceso de terceros.

Sobre el particular se informó que una cuenta vulnerada no solo pone en riesgo la información de su propietario. También puede convertirse en una herramienta para contactar a familiares, amistades o compañeros de trabajo, solicitar dinero, inventar una emergencia o enviar enlaces con la intención de obtener más información.

La Guardia Civil recomienda activar la verificación en dos pasos, utilizar contraseñas diferentes para cada servicio y evitar compartir códigos recibidos por mensaje de texto, WhatsApp o correo electrónico. Si alguien te pide un código que acaba de llegar a tu teléfono, no lo compartas, aunque asegure ser una persona conocida o personal de alguna empresa.

También es importante desconfiar de mensajes que generen urgencia: “préstame dinero”, “tuve un problema”, “cambié de número” o “necesito que me pases el código”. Antes de realizar depósitos, transferencias o proporcionar información, verifica la identidad de la persona por otra vía de contacto.

Si detectas actividad extraña, cambia inmediatamente tu contraseña, revisa las sesiones abiertas y utiliza únicamente los mecanismos oficiales de recuperación de cada plataforma. Evita recurrir a supuestos gestores o servicios que prometen recuperar cuentas a cambio de depósitos o información personal.

En caso de que la suplantación esté acompañada de amenazas, intimidaciones o intentos de extorsión, conserva las evidencias, evita realizar pagos y comunícate al 089, donde podrás recibir orientación y canalización para la atención correspondiente.