En Buenavista, Michoacán localizan siete explosivos para drones y aseguran cinco motocicletas

En Buenavista, Michoacán localizan siete explosivos para drones y aseguran cinco motocicletas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 11:12:54
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Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, se localizaron siete artefactos explosivos de fabricación casera, diseñados para ser lanzados mediante drones, y aseguraron cinco motocicletas.

 

Sobre el particular se informó que dicha intervención fue en cumplimiento de una orden judicial derivada de una investigación por robo de vehículo. Al inspeccionar el inmueble, los agentes encontraron los explosivos en una de las áreas del predio, por lo que solicitaron la presencia de especialistas, quienes procedieron a su desactivación y destrucción bajo los protocolos de seguridad correspondientes.

 

En el lugar también fueron aseguradas cinco motocicletas de las marcas Veloci e Italika, entre ellas una Veloci Revenge, modelo 2023, con reporte de robo vigente, cuya recuperación era el objetivo principal de la diligencia.

 

Además, en una bolsa colocada a un costado de dicha unidad se encontró una porción de marihuana, que fue integrada como indicio a la carpeta de investigación.

 

Durante las actuaciones, las corporaciones de apoyo mantuvieron la vigilancia perimetral, mientras que los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público y el inmueble bajo resguardo de la autoridad.

 

La FGE continuará con las investigaciones para establecer la procedencia de los objetos asegurados, esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades conforme a derecho.

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