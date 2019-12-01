Ataque armado en Morelia, Michoacán, deja un adolescente de 16 años sin vida y un joven herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 22:49:07

Morelia, Mich., a 7 de octubre de 2026. — Un adolescente de apenas 16 años perdió la vida y un joven de 21 resultó lesionado tras un hecho de violencia armada registrado la noche de este sábado en la colonia Loma Blanca, al sur de la capital michoacana.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 20:40 horas sobre la calle Chacalote, donde vecinos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia luego de que se alertara sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

Tras recibir el aviso a través del C5i, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se movilizaron al sitio, donde ya se encontraban agentes de la Policía Morelia, quienes habían acudido como primeros respondientes.

Minutos después arribaron paramédicos de Bomberos Michoacán, quienes revisaron a un menor que presentaba una lesión de bala en la cabeza. Sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Iván Nectalí G., de 16 años de edad, cuya identidad fue confirmada por su madre, quien se encontraba en el lugar.

Durante la intervención de las autoridades también fue localizado Ernesto Salvador V. P., de 21 años, quien presentaba lesiones en una mano, el rostro y la región de los glúteos.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de las corporaciones de seguridad, quienes establecieron un perímetro para preservar el lugar de los hechos y facilitar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no establece cómo ocurrió la agresión, cuántas personas participaron ni el posible móvil del ataque. Tampoco se reportaron detenciones relacionadas con este hecho.

Se espera que las autoridades ministeriales realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que el adolescente perdió la vida y el otro joven resultó lesionado.

El caso se suma a los episodios de violencia armada registrados en la capital michoacana, esta vez con una víctima menor de edad.