Ultiman a tiros a motociclista en Apaseo el Grande, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 11:12:01

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 8 de noviembre 2025.- Un hombre que iba a bordo de su motocicleta fue interceptado y atacado a balazos por sujetos desconocidos en la comunidad San José Agua Azul, perdiendo la vida casi de manera instantánea.

Fue la mañana de este sábado que autoridades fueron alertadas a través de la línea de emergencias 911 sobre una persona lesionada en la entrada de la comunidad a un costado de la carretera Panamericana.

En el lugar encontraron a un hombre entre su unidad en color rojo y amarillo quien al ser valorado ya no tenía signos vitales el cual según versiones en la zona el suceso ocurrió, al momento que subía al puente y sujetos desconocidos sin mediar palabra le dispararon repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga por rumbo desconocido.

El área fue delimitada con la cinta amarilla informando a la fiscalía del Estado quienes posteriormente acudieron a la escena.

Agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en conjunto para la recopilación de información y evidencias que fueron integradas al acta correspondiente para esclarecer el crimen.

Finalmente el cuerpo fue llevado en las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.