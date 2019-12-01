Ultiman a tiros a joven en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 10:26:26

Morelia, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un joven fue asesinado a balazos en calles del fraccionamiento Villas de la Loma de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue esta mañana de martes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el acceso principal del referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.