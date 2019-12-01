Se incendia vivienda en el Centro de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 21:22:11

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en el Centro de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en una vivienda sobre la calle de Cuautla se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, los cuales sofocaron la conflagración.

Finalmente el siniestro sólo dejó daños materiales, y de manera extraoficial se dice que una veladora pudo ser la que ocasionó el siniestro.