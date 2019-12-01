Se incendia vivienda en el Centro de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales

Se incendia vivienda en el Centro de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 21:22:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en el Centro de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en una vivienda sobre la calle de Cuautla se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, los cuales sofocaron la conflagración.

Finalmente el siniestro sólo dejó daños materiales, y de manera extraoficial se dice que una veladora pudo ser la que ocasionó el siniestro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán combaten incendio de vivienda; solo hubo daños materiales 
Se incendia vivienda en el Centro de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales
Uruapan, Michoacán: Presunto responsable de violación, en agravio de su compañero de trabajo con discapacidad mental, es vinculado a proceso 
En Coeneo, Michoacán: Detienen a dos hombres por transporte ilegal de madera
Más información de la categoria
Autoridades federales mantienen bajo lupa al gobierno de Cuitzeo, Michoacán, por persistente saqueo a ductos de Pemex en el municipio
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Cambios en la FGE Michoacán: sale Julio Meza Gaona y llega Ijmele Díaz Abrego a la Coordinación de la Policía de Investigación
El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro
Comentarios