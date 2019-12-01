Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:56:22

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- En la antesala del arribo de los Reyes Magos a México, una balacera dejó como saldo la muerte de un hombre en la denominada “calle del juguete” en la Ciudad de México.

Así mismo, otro sujeto quedó herido en el intercambio de metralla, además de que una mujer debió ser atendida tras sufrir una crisis nerviosa al escuchar las detonaciones por arma de fuego.

El suceso tuvo lugar en la calle José Joaquín Herrera ubicada en el Centro Histórico de la capital de la República Mexicana.

Se narró que no de los involucrados identificado como Christian 'N', de 22 años de edad, se acercó a un grupo de personas que se encontraban a espaldas de uno de los puestos de juguetes y cuando pretendía abrir fuego contra ellos, otros hombres también dispararon y lo mataron.

El cuerpo de Christian quedó tendido sobre la banqueta, entre las calles Manuel Doblado y Leona Vicario; hasta el momento no se reportan personas detenidas tras la balacera y posterior asesinato.