Perro pierde la vida durante ataque armado en Navolato, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 22:24:50

Navolato, Sinaloa, a 6 de enero de 2026.- Un ataque armado irrumpió la celebración del Día de Reyes en una comunidad rural del municipio de Navolato, Sinaloa, luego de que sujetos armados dispararan contra varios domicilios y causaran la muerte de un perro.

La agresión se registró en la calle Tierra y Libertad, en la sindicatura de Villa Juárez, donde los atacantes llegaron y abrieron fuego contra distintas viviendas, provocando daños en al menos tres inmuebles.

Durante el ataque, un perro que se encontraba recostado en el patio de una de las casas fue alcanzado por los disparos. El animal murió en el lugar y su cuerpo quedó tendido en la entrada del domicilio, junto a una motocicleta. Vecinos señalaron que la mascota, conocida como “Firulais”, tenía más de 10 años de edad y falleció de manera instantánea tras recibir varios impactos de bala.

Al sitio acudieron primero elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron el área en espera de personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

De manera oficial, las autoridades informaron que el saldo del ataque fue de tres viviendas baleadas, un vehículo con daños por impactos de arma de fuego y la muerte del animal, sin que se reportaran personas lesionadas.