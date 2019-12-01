Rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en el Estado de México; 6 personas fueron detenidas

Rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en el Estado de México; 6 personas fueron detenidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 21:56:44
Chimalhuacán, Estado de México, a 6 de enero de 2026.- Un juez de control del Estado de México vinculó a proceso a cuatro personas por su presunta participación en el delito de trata de personas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lograra el rescate de tres mujeres, dos de ellas con reportes de desaparición vigentes desde diciembre pasado.

De acuerdo con la fiscalía mexiquense, el aseguramiento se realizó durante un operativo en un domicilio ubicado en el barrio Talabarteros, donde fueron localizadas dos hermanas, una de ellas menor de edad. Ambas contaban con fichas de búsqueda emitidas desde el 17 de diciembre, tras ser vistas por última vez en el municipio de Temascalapa, al norte de la entidad.

En el mismo inmueble, localizado en la zona baja de Chimalhuacán, las autoridades también encontraron a otra menor de edad, quien presuntamente se encontraba en el lugar en contra de su voluntad. Durante la intervención fueron detenidos Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth Monserrat “N” y Jessica “N”, así como dos adolescentes, cuya situación jurídica no fue detallada por la dependencia.
Según las investigaciones preliminares, “los seis detenidos, aparentemente mantenían en contra de su voluntad a las tres mujeres rescatadas, a quienes supuestamente prostituían”.

La FGJEM presentó a Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth Monserrat “N” y Jessica “N” ante un juez de control del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), “por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas”. Tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el juez determinó vincularlos a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante este periodo, la fiscalía deberá acreditar la posible participación de los imputados en el delito cometido en agravio de las tres víctimas. La institución reiteró que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que una sentencia definitiva determine lo contrario.

En cuanto a los dos menores de edad detenidos, la FGJEM no proporcionó información adicional. Cabe recordar que las personas menores de 18 años no pueden ser juzgadas bajo el sistema penal acusatorio en los juzgados de control, juicios orales y ejecución de sentencias del PJEM adscritos a los centros penitenciarios del Estado de México.

