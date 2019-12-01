Afirma Donald Trump que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU

Washington, Estados Unidos, a 6 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el gobierno interino de Venezuela entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, cuyos recursos, aseguró, quedarán bajo su supervisión.

A través de su red social Truth Social, Trump escribió: “Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”.

Añadió que el crudo será comercializado conforme a su valor en el mercado internacional y que los ingresos derivados de esa venta estarán bajo su control directo. “Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

El mandatario también explicó que ya dio instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de manera inmediata, precisando que el petróleo será trasladado en buques de almacenamiento hasta puertos estadounidenses, donde se realizará la descarga.