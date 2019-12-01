Abandonan el cuerpo de un bebé adentro de una mochila en un cerro de la CDMX

Abandonan el cuerpo de un bebé adentro de una mochila en un cerro de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 20:43:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de enero de 2026.- El cuerpo sin vida de un bebé fue localizado en las inmediaciones del Cerro de Las Calabacitas, en la alcaldía Tláhuac.

El hallazgo ocurrió sobre Camino Real a Zapotitlán, en la colonia San Miguel Zapotitlán, donde habitantes del lugar encontraron una mochila colgada de un árbol, en cuyo interior se encontraba el menor.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia para el arribo de personal de Servicios Periciales.

Posteriormente, una ambulancia del CRUM se presentó en la zona y los paramédicos confirmaron que el infante ya no presentaba signos vitales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura en la carretera Zitácuaro - Morelia, Michoacan: Camioneta queda destruida y conductor se niega a dar datos
Perro pierde la vida durante ataque armado en Navolato, Sinaloa
Rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en el Estado de México; 6 personas fueron detenidas
Abandonan el cuerpo de un bebé adentro de una mochila en un cerro de la CDMX
Más información de la categoria
Desde EEUU acusan que Maduro usó México como base criminal disfrazada de diplomacia: Reuniones secretas, pasaportes diplomáticos vendidos a traficantes y vuelos oficiales cargados de dinero sucio
Afirma Donald Trump que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU
Gasolina a precio de oro: México paga más que EEUU, Japón o China pese a la “soberanía energética”; por cada litro, 10 pesos son de impuestos
Uruapan, Michoacán, a merced del miedo: acribillan fachada de Taxitel del Cupatitzio a plena luz del día; sería por cobro de piso
Comentarios