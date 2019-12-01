Abandonan el cuerpo de un bebé adentro de una mochila en un cerro de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 20:43:13

Ciudad de México, a 6 de enero de 2026.- El cuerpo sin vida de un bebé fue localizado en las inmediaciones del Cerro de Las Calabacitas, en la alcaldía Tláhuac.

El hallazgo ocurrió sobre Camino Real a Zapotitlán, en la colonia San Miguel Zapotitlán, donde habitantes del lugar encontraron una mochila colgada de un árbol, en cuyo interior se encontraba el menor.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia para el arribo de personal de Servicios Periciales.

Posteriormente, una ambulancia del CRUM se presentó en la zona y los paramédicos confirmaron que el infante ya no presentaba signos vitales.