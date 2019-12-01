Ultiman a tiros a hombre en la San Juanico, en Celaya, Guanajuato

Ultiman a tiros a hombre en la San Juanico, en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 07:18:04
Celaya, Guanajuato, a 19 de febrero 2026.- Patrullas y socorristas se concentraron en la colonia San Juanico, en la ciudad de Celaya, Guanajuato,   tras recibir el reporte sobre una persona herida por arma de fuego. 

Fue en el andador Caolin y Alunita dónde localizaron a un masculino de identidad desconocida tirado en la vía pública, quien al ser valorado confirmaron su muerte a causa de las heridas de bala que presentaba.

Según versiones se escucharon entre 5 y 6 disparos en la zona y posteriormente observaron tirada a la víctima. 

Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía Regional levantaron información y evidencias que serán integradas al acta correspondiente.

