En Queréndaro, Michoacán, Investigan autoridades incendio de un automóvil 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 08:33:46

Queréndaro, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- Autoridades iniciaron una investigación tras el hallazgo de un automóvil totalmente calcinado, en una brecha que va a una ranchería de Queréndaro, Michoacán, la noche del miércoles.

Se informó que mediante el sistema de emergencias 911, se recibió el reporte de un automóvil que se incendiaba justamente en la brecha que va a la localidad de Paso de Garnica.

Al sitio acudieron policías de los tres órdenes de gobierno que confirmaron la denuncia, ahí encontraron un automóvil totalmente calcinado sin que hubiera nadie alrededor o en el interior de la unidad.

Por lo cual se inició con las investigaciones para descartar que el incendio del vehículo haya sido provocado de manera intencional, así mismo se ordenó que fuera remolcado a un corralón local.