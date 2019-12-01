Caen dos presuntos extorsionadores de comerciantes en Mazatlán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 08:39:25

Mazatlán, Sinaloa, a 19 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó en la ciudad de Mazatlán, a dos presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión de comerciantes de la Central de Abastos de Culiacán, Sinaloa.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en redes sociales en el que detalló que los detenidos obligaban a sus víctimas a firmar “pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas”.

“Este grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas. En el operativo se aseguró dinero en efectivo producto de la extorsión, dosis de narcótico y equipos telefónicos”, indicó el funcionario federal en su publicación.

Cabe señalar que, según Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán, las estafas y fraudes menores contra comercios en la capital sinaloense han registrado un aumento sostenido, que se ha prolongado por más de un año y medio

Asimismo, el representante de los comerciantes sostuvo que actualmente se reportan al menos ocho incidencias diarias relacionadas con fraudes digitales y presenciales.