Hallan a adulto mayor sin vida en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 08:17:50

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- El cuerpo de un sexagenario que fue asesinado a balazos, fue localizado en la población de Tumbisca, en este municipio de Morelia.

Al respecto se informó que fue que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida localidad estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Cristóforo V., de 65 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.