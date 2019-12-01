Ultiman a tiros a hombre en la Jardines de San Rafael, en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 08:19:11
Uruapan, Michoacán, a 18 de octubre 2025.- Un hombre fue privado de la vida por impactos de arma de fuego en la colonia Jardines de San Rafael, al oriente de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró durante la noche del 17 d eoctubre, sobre la calle Lima, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones.

La víctima, cuya identidad permanece desconocida, tenía aproximadamente 40 años y habrís sido interceptada por sujetos que abrieron fuego en su contra y posteriormente huyeron del lugar.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte y encontraron al hombre tendido sobre la vía pública.

Momentos después, paramédicos arribaron al lugar para brindarle atención, aunque solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron la presencia de los especialistas en escenas del crimen.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera que pueda ser identificado por sus familiares. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

