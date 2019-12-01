Ultiman a tiros a dos personas en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay también una persona herida

Ultiman a tiros a dos personas en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay también una persona herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:33:40
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Un saldo de dos personas muertas y una herida fue el saldo de un ataque a balazos registrado en el antiguo acceso a Playa Jardín en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un ataque a balazos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como de las guardias Civil y Nacional, Ejército Mexicano, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de dos más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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