Era de una mujer el cuerpo inhumado clandestinamente en Morelia, Michoacán

Era de una mujer el cuerpo inhumado clandestinamente en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:37:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- De una mujer era el cadáver localizado semienterrado en la colonia Amoliacion Leandro Valle, de esta ciudad de Morelia.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, este martes fue localizado el cuerpo inhumado clandestinamente de una persona en una casa en obra negra en la mencionada colonia.

Fue al continuar con las diligencias que se informó a ti se trataba de una persona del sexo femenino la cual vestía mallas cafés, zapatos de tacón del mismo color y una blusa, al parecer, blanca.

Hechos que siguen siendo investigados con la finalidad de esclarecer el caso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pierde la vida el Director de Protección Civil de Huimilpan, tras presunta negligencia médica 
Era de una mujer el cuerpo inhumado clandestinamente en Morelia, Michoacán
Ultiman a tiros a dos personas en Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay también una persona herida
Ataque armado deja un hombre sin vida y desata operativo policiaco en Villagrán, Guanajuato
Más información de la categoria
El crimen deja las “mulas” y entra a la guerra tecnológica: drones ya trafican, vigilan y atacan, advierte la ONU
Confirma PEMEX el fallecimiento de 5 personas, tras incendio en refinería Dos Bocas
Destruyen plantíos clandestinos en la Sierra - Costa de Michoacán; golpe de 100 millones de pesos
'Doña Carlota' saldrá de la cárcel; enfrentará proceso penal en prisión domiciliaria
Comentarios