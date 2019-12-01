Era de una mujer el cuerpo inhumado clandestinamente en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:37:06

Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- De una mujer era el cadáver localizado semienterrado en la colonia Amoliacion Leandro Valle, de esta ciudad de Morelia.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, este martes fue localizado el cuerpo inhumado clandestinamente de una persona en una casa en obra negra en la mencionada colonia.

Fue al continuar con las diligencias que se informó a ti se trataba de una persona del sexo femenino la cual vestía mallas cafés, zapatos de tacón del mismo color y una blusa, al parecer, blanca.

Hechos que siguen siendo investigados con la finalidad de esclarecer el caso.