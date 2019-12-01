'Doña Carlota' saldrá de la cárcel; enfrentará proceso penal en prisión domiciliaria

'Doña Carlota' saldrá de la cárcel; enfrentará proceso penal en prisión domiciliaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 13:45:38
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Chalco, Estado de México, 17 de marzo del 2026.- Carlota “N”, conocida como “Doña Carlota”, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria tras una nueva audiencia por el caso de doble homicidio que conmocionó al municipio de Chalco.

De acuerdo con los primeros reportes, la defensa de la mujer, de 74 años, solicitó la revisión de la medida cautelar debido al deterioro de su estado de salud desde su ingreso al penal. Un juez avaló que continúe el proceso en su domicilio entre viernes y sábado, mientras avanzan las investigaciones.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2025, cuando Carlota “N” acudió a una vivienda junto a sus hijos para reclamar la presunta invasión de su propiedad. Tras una discusión, regresó armada y disparó contra Justin “N”, de 19 años, y Esaú “N”, quienes murieron en el lugar.

En el ataque también resultó herido un menor de edad identificado como Cristian, lo que agravó el caso que sigue bajo proceso judicial.

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