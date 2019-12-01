Pierde la vida el Director de Protección Civil de Huimilpan, tras presunta negligencia médica 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:42:39

Querétaro, Querétaro, a 17 de marzo de 2026.- La tarde de este martes, el Director de Protección Civil de Huimilpan, perdió la vida, luego de una aparente negligencia médica, en una clínica de la capital queretana.

Se conoció que tras presentar síntomas, familiares del Director Salvador Oliva Alvarado, lo ingresaron a una clínica ubicada sobre la avenida Pasteur Sur, en la colonia Azteca.

Presuntamente y de acuerdo a información por familiares, le habrían suministrado medicamentos caducados, lo que ocasionó que perdiera la vida minutos más tarde.

A la zona se movilizaron servicios de emergencias de la capital queretana y del municipio de Huimilpan, así como elementos policiales, quienes al confirmar la muerte, procedieron a dar parte al personal de la Fiscalia General del Estado.

Una vez en el lugar, elementos de la Fiscalia General del Estado, realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, que será en donde se determine la causa de su fallecimiento.