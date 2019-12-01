Destruyen plantíos clandestinos en la Sierra - Costa de Michoacán; golpe de 100 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 15:28:20

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por autoridades federales en los municipios de Coalcomán, Arteaga, Lázaro Cárdenas y Aquila, se logró el aseguramiento y destrucción de 40 plantíos de marihuana.

Al respecto se informó que personal de la Defensa, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, levaron a cabo operativos en los mencionados municipios de la Sierra/Costa del estado.

Como resultado de dichas acciones se localizaron, aseguraron y destruyeron los plantos que abarcaban una superficie de 25.33 hectáreas.

Es de mencionar que dichas acciones ocasionaron una pérdida económica cercana a los 99 millones 638 mil de pesos para los grupos criminales.