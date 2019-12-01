Confirma PEMEX el fallecimiento de 5 personas, tras incendio en refinería Dos Bocas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 16:09:32

Paraíso, Tabasco, a 17 de marzo de 2026.- Un incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, presuntamente originado por el desbordamiento de aguas aceitosas tras intensas lluvias, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la empresa, las precipitaciones provocaron la salida de residuos hacia el exterior de la instalación, lo que generó su acumulación y posterior incendio fuera de la barda perimetral.

Pemex informó que el siniestro ya fue controlado y aseguró que no existe riesgo para la población cercana ni para el personal que labora en la refinería.

Asimismo, indicó que personal de Salvaguardia Estratégica colabora con las autoridades correspondientes para esclarecer las causas del incidente.

El incendio fue reportado durante la mañana por habitantes de la zona, quienes señalaron que las llamas se encontraban en las cercanías del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos.

Finalmente, la empresa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que se brinda atención y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades, para garantizar su atención médica.