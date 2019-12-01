Asaltan tienda 3B al sur de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 19:46:57

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Al menos un par de sujetos fuertemente armados, asaltaron la tienda 3B ubicada en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, al sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se supo, con base en testimonios, que al filo de las 15:00 horas de este martes, que varios sujetos armados, ingresaron al referido negocio, y al grito de esto es un asalto, amagaron a los empleados y les exigieron la entrega del efectivo producto de las ventas.

Una vez con el dinero en su poder, los facinerosos se dieron a la fuga con rumbo desconocido, al tiempo que los empleados solicitaban el apoyo de la policía.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo en la búsqueda de los ladrones, no se reportó detención alguna.