El crimen deja las “mulas” y entra a la guerra tecnológica: drones ya trafican, vigilan y atacan, advierte la ONU

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2026.— El narcotráfico ya no viaja por carretera ni se esconde en compartimentos secretos: ahora vuela. Y lo hace sin pilotos, sin testigos y, cada vez más, sin límites visibles. Lo que durante años fue una práctica marginal hoy comienza a perfilarse como una transformación de fondo en la forma en que operan los cárteles.

Un informe reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encendió las alertas: los drones se han convertido en las nuevas “mulas” del narcotráfico, pero reducir el fenómeno a simple transporte sería quedarse corto frente a lo que ya se está gestando.

De mensajeros a armas potenciales

Lo que comenzó como una herramienta para mover pequeñas cantidades de droga en trayectos cortos está evolucionando hacia algo más complejo y peligroso. Los grupos criminales no solo están utilizando drones comerciales, sino que los modifican o fabrican a medida, integrando sistemas de navegación que les permiten programar rutas y puntos de entrega con precisión casi quirúrgica.

En ese contexto, la línea entre logística y amenaza se vuelve difusa. La posibilidad de que estos dispositivos transporten no solo narcóticos, sino también armas o explosivos, deja de ser una hipótesis lejana y empieza a formar parte de los escenarios que preocupan a las autoridades. La capacidad de carga, que en algunos casos podría alcanzar decenas de kilos, abre la puerta a usos que rebasan por completo el contrabando tradicional.

México: epicentro de la nueva amenaza

México aparece en este escenario no como un actor secundario, sino como uno de los principales laboratorios de esta evolución. Desde hace más de una década se detectaron los primeros indicios del uso de drones por parte del crimen organizado, pero el crecimiento reciente ha sido abrupto, casi explosivo, evidenciando una adopción acelerada de esta tecnología.

El incremento en los aseguramientos en los últimos años refleja apenas una parte del fenómeno, probablemente la más visible. Detrás de esas cifras se intuye una expansión mucho mayor, donde el uso de drones ya forma parte de las operaciones cotidianas en zonas fronterizas, en inmediaciones de centros penitenciarios y en territorios donde los grupos criminales mantienen presencia activa.

Alerta en la frontera: drones del narco paralizan el aire

La preocupación dejó de ser teórica cuando la actividad de drones vinculados al crimen obligó a tomar medidas extraordinarias en la frontera norte. El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, tras la detección de estos dispositivos, marcó un punto de inflexión: por primera vez, la operación de los cárteles tuvo un impacto directo sobre infraestructura crítica.

Aunque la restricción fue breve, el episodio evidenció la vulnerabilidad de sistemas que hasta ahora no estaban diseñados para enfrentar este tipo de amenazas. La posibilidad de que los drones interfieran con aeropuertos, rutas aéreas o instalaciones estratégicas coloca el problema en un nivel completamente distinto, donde la seguridad nacional entra en juego.

Un fenómeno global que crece sin control

Lo que ocurre en México no es un caso aislado. El uso de drones para el tráfico de drogas se ha documentado en distintas regiones del mundo, desde las rutas entre el norte de África y Europa hasta zonas de tensión en Medio Oriente y Asia. Esta expansión revela que no se trata de una innovación local, sino de una tendencia global que el crimen organizado está adoptando con rapidez.

La facilidad de acceso a la tecnología, sumada a la posibilidad de adaptarla según las necesidades de cada grupo, ha permitido que esta práctica se replique en contextos muy distintos. El resultado es un fenómeno que crece de manera simultánea en varios puntos del planeta, dificultando cualquier intento de contención coordinada.

Gobiernos rebasados

Frente a esta evolución, la respuesta institucional avanza con lentitud. Mientras los grupos criminales experimentan, ajustan y perfeccionan el uso de drones, los gobiernos apenas comienzan a desarrollar marcos regulatorios y capacidades técnicas para enfrentarlos.

La implementación de sistemas antidrones, radares y controles más estrictos implica inversiones elevadas y procesos largos que contrastan con la velocidad de adaptación del crimen.

El propio organismo internacional advierte que, en términos generales, los esfuerzos actuales son insuficientes. Esta brecha entre la innovación criminal y la reacción estatal genera un terreno favorable para que estas prácticas se consoliden antes de ser realmente enfrentadas.

La verdadera amenaza: un narco invisible

Más allá del dispositivo en sí, lo que preocupa es el modelo que está emergiendo. El uso de drones permite operar sin presencia directa, sin rutas claramente identificables y sin la exposición que implicaba el traslado físico de la droga. Esto da lugar a un tipo de criminalidad más difícil de rastrear, más fragmentada y, al mismo tiempo, más eficiente.

Se trata de un narco que ya no necesita mostrarse, que puede ejecutar operaciones a distancia y que reduce al mínimo los puntos vulnerables donde antes intervenían las autoridades. En ese sentido, la tecnología no solo optimiza el negocio, sino que redefine la lógica misma del control y la persecución.

El cielo ya no es seguro

El uso de drones por parte del narcotráfico no es una anécdota ni una tendencia pasajera. Es la señal de una transformación más profunda que apunta hacia un modelo criminal automatizado, preciso y cada vez más difícil de contener.

El problema ya no radica únicamente en cómo se transporta la droga, sino en las nuevas capacidades que esta tecnología pone al alcance de los grupos delictivos.. Porque si hoy estos dispositivos cruzan paquetes en silencio, mañana podrían ser utilizados con fines mucho más agresivos.

Y entonces, la pregunta dejará de ser cómo detenerlos… para convertirse en si todavía estamos a tiempo de hacerlo.