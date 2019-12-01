Hallan a una persona sin vida en un estanque de agua en Jacona, Michoacán

Hallan a una persona sin vida en un estanque de agua en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 20:31:51
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Jacona, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- El cadáver de un joven que estaba maniatado con cinta canela fue localizado en un estanque con agua, el  occiso esta sin identificar.

Respecto al hallazgo se conoció que la tarde de este martes, en el 911 reportaron una persona tirada en un predio de la colonia Ángel Mendoza.

Uniformados de los tres niveles de gobierno se trasladaron al área, donde encontraron el cadáver flotando en el agua, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Al llegar los paramédicos de Protección Civil Municipal se percataron que el joven estaba sin vida, por lo que la zona fue delimitada, por parte de los oficiales.

Enseguida llego personal Especializado de la Fiscalía General del Estado y con el apoyo de los Policías Ministeriales realizaron las actuaciones correspondientes y el rescate del cadáver para llevarlo al Semefo y sea identificado.

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